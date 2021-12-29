В регионе может вестись операция по захвату главаря боевиков, причастного к побегу террористов из сирийской тюрьмы.

Силы ВВС США в течение двух часов наносили удары по Идлибу. Об этом рассказали Telegram-каналы со ссылкой на видеозаписи, появившиеся в социальных сетях от очевидцев. По данным СМИ, в операции принимали участие семь вертолетов и два истребителя. Ракетному обстрелу в ночное время подвергались территории Сирии, находящиеся на северо-западе страны. В частности, пострадали участки около населенного пункта Атма и Дейр-Балут.

7 вертолётов ВС США, проведя некую операцию в районе Заевфратья, где ранее из тюрьмы ас-Синаа сбежало не менее 800 боевиков вылетело в район сирийско-турецкой границы, где уже циркулирует 5 БПЛА Турции сообщение Reverse side of the medal

По предварительной версии случившегося, американцы нацелились на ликвидацию одного из главарей боевиков ИГ (запрещенная на территории РФ террористическая группировка). Он может быть причастен к побегу заключенных из тюрьмы ас-Синаа. В Telegram-канале Reverse side of the medal считают, что в специальной операции была задействована боевая авиация F-16. Самолеты не только прикрывали вертолеты Вашингтона от ответного обстрела с земли, но также и били по позициям террористов. Не исключается версия того, что силовики готовятся к штурму одного из домов. Местные источники уточнили, что ранее американцы оповестили население о необходимости вывода женщин и детей.

Два самолета Ту-95МС ВКС РФ выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями.

Фото и видео: Avia.pro