Трамп опроверг связь закрытия неба близ Венесуэлы с возможным ударом США

Глава США объяснил решен е о закрытии воздушного пространства над латиноамериканской республикой.

Решение о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вблизи латиноамериканской страны не означает возможного удара по стране со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал местным журналистам с бота самолета Air Force One, в котором он направлялся в Вашингтон из штата Флорида, который он посещал на выходных в честь празднования Дня благодарения. Иностранный политик добавил, что Каракас считается не очень дружественным государством для США. Он указал СМИ, что из этой республики прибывают миллионы граждан, в числе которых есть заключенные, представители криминальных группировок и наркоторговцы.

Не вкладывайте в это никакого смысла... Поскольку мы считаем Венесуэлу не слишком дружественной страной... Все эти люди, которые прибыли в нашу страну, не должны были бы находиться в нашей стране, создавая множество проблем. Дональд Трамп, глава США

Ранее новостное агентство The Reuters сообщило подписчикам, что Венесуэла аннулировала разрешения на эксплуатацию крупных международных авиакомпаний для тех, кто прекратил полеты в страну после предупреждения Федерального управления гражданской авиации США (FAA). О закрытии воздушного пространства над Венесуэлой Дональд Трамп объявил 29 ноября. Он обратился к компаниям, летчикам, а также "наркоторговцам и торговцам людьми". Во внешнеполитическом ведомстве Венесуэлы оценили это заявление как угрозу со стороны Вашингтона применения силы и нарушение устава ООН.

