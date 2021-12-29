Два самолета Ту-95МС ВКС РФ выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Военные совершили 15-часовой полет над Атлантикой.

Два самолета Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны РФ. Чиновники добавили, что авиация также пролетела над водами Атлантического океана. На отдельных участках боевые воздушные судна сопровождались силами ВВС Великобритании - Eurofighter Typhoon.

Два стратегических ракетоносца дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и северо-восточной части Атлантики пресс-служба Минобороны РФ

Сопровождение для российских экипажей обеспечивали отечественные истребители МиГ-31 из объединения ВВС и ПВО Северного флота. Ту-95 отработали дозаправку в воздухе. Общая продолжительность полета экипажей составила около 15 часов.

Два российских Ту-142 пролетели над Атлантикой.

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