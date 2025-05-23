"Архангельск" провел стрельбу "Калибром" по береговой цели

АПЛ успешно выполнила стрельбу из акватории Баренцева моря по цели на полигоне Чижа.

Российский атомный подводный крейсер "Архангельск" выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой цели, находящейся на расстоянии более 600 километров. Соответствующее заявление сделала пресс-служба Северного флота страны. Мероприятия состоялись в ходе плановой боевой подготовки экипажа. Военнослужащие произвели запуск из акватории Баренцева моря по полигону Чижа, расположенного на территории Архангельской области. По данным объективного контроля, ракетная атака была выполнена успешно. Снаряд подтвердил все полетные и технические параметры. Командующий Северным флотом, вице-адмирал Константин Кабанцов сообщил СМИ о том, что в ходе подготовки и проведения стрельбы экипаж проявил профессионализм и морскую выучку.

АПЛ "Архангельск" принадлежит к объектам проекта 885М "Ясень-М". Субмарина была заложена в 2015 году и спущена на воду в конце ноября 2023-го года. В прошлом году подлодку приняли в состав Военно-морского флота России. Напомним, что проект "Ясень-М" разработан проектно-конструкторским бюро "Малахит". Корабли данной серии эффективно сражаются благодаря ударному и радиоэлектронному оружию на борту. Эти средства помогают морякам выполнять задачи командования во всех районах Мирового океана.

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Фото и видео: Минобороны России