Военнослужащие выполнили боевую задачу на территории ДНР в ходе СВО.

Российские артиллерийские подразделения уничтожили 105-миллиметровую гаубицу L-119 Вооруженных сил Украины британского производства и украинский 120-миллиметровый миномет ВСУ, размещенный в районе населенного пункта Серебрянка в Донецкой Народной Республике. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 22 мая. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами военнослужащих из 2-й гвардейской артиллерийской бригады при "Южной" группировке войск в рамках проведения специальной военной операции.

В рамках ведения контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения Южной группировки войск уничтожили 105-мм гаубицу L-119 английского производства. пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что иностранная гаубица была обнаружена на огневой позиции и уничтожена точным попаданием.

FPV-дроны уничтожили бронеавтомобили ВСУ "Козак" на южно-донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России