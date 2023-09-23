FPV-дроны уничтожили бронеавтомобили ВСУ "Козак" на южно-донецком направлении

"Восток" выполнил задачу на СВО.

Российские операторы FPV-дронов ничтожили украинские бронированные автомобили "Козак" Вооруженных сил Украины, сорвав ротацию личного состава и подвоз боеприпасов противника на южно-донецком направлении. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 22 мая. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами военнослужащими "Восточной" группировки войск в рамках проведения специальной военной операции. Цели ВСУ выявлены в ходе воздушной разведки с применением беспилотного комплекса "Суперкам", а также оператором FPV -дрона, выполнявшим другую боевую задачу.

Операторы FPV-дронов нанесли огневое поражение украинским бронированным автомобилям "Козак". FPV-дроны точными ударами уничтожили бронеавтомобили, сорвав ротацию и подвоз боеприпасов противника на данном участке. пресс-служба Минобороны РФ

Движение бронетехники противника было зафиксировано на маршрутах ротации личного состава и подвоза снабжения.

Гаубицы "Мста-Б" уничтожили командный пункт ВСУ в Херсонской области.

Фото и видео: Минобороны России