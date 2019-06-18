Десантники из "Днепра" выполнили задачу на СВО.

Российские артиллерийские расчеты 152-миллиметровых орудий "Мста-Б" уничтожили командный пункт и пункт управления беспилотной авиацией Вооруженных сил Украины на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 22 мая. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами десантников при группировке войск "Днепр" ВС РФ рамках проведения специальной военной операции. Информацией о выполненной задаче командования поделился через социальные сети глава нового региона страны Владимир Сальдо.

Такие операции — часть ежедневной работы десантников, которые сдерживают врага, не давая ему даже приблизиться к левому берегу. Оперативно, точно, результативно. Владимир Сальдо, губернатор Херсонсокой области

Командный пункт и пункт управления дронами противника были обнаружены с помощью разведывательных беспилотников Zala в глубине территории, контролируемой армией киевского режима. Известно, что ВСУ расположил пункты управления и ретрансляторы в полуразрушенных зданиях. Координаты целей врага были оперативно переданы на пункт управления российской артиллерией.

После получения данных цели, артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению 152-мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив его. Завершив боевую работу расчет оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие. пресс-служба Минобороны РФ

Расчет САУ "Мста-С" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении.

Фото и видео: Минобороны России