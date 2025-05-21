Танкисты "Центра" помогли штурмовикам продвинуться вперед.

Российская самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" уничтожила опорный пункт Вооруженных сил Украины, размещенный на красноармейском направлении. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 21 мая. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами 90-й гвардейской танковой дивизии при "Центральной" группировке войск в рамках проведения специальной военной операции. Военнослужащие заметили, что опорный пункт противника мешал продвижению наших штурмовиков. Объект ВСУ был выявлен ранее воздушной разведкой операторами БПЛА. В результате слаженным действиям личного состава "Центра" цель успешно поражена, остатки живой силы врага деморализованы и лишены возможности дальнейшего сопротивления.

Данным фактом успешно воспользовались штурмовики, продвинувшиеся вперед и занявшие более выгодное положение. пресс-служба Минобороны РФ

Расчет "Мста-С" оперативно выдвинулся на позицию, замаскировал орудие и, наведя по координатам, уничтожил цель залпом 152-миллиметрового осколочно-фугасного снаряда.

Расчет ЗРК "Стрела-10М" сбил дроны-шпионы ВСУ на запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России