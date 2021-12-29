Два российских Ту-142 пролетели над Атлантикой

Военные провели обучение по поиску подлодок.

Российские военные самолеты пролетели над Атлантикой в рамках военных учений. Об этом рассказали представители пресс-службы Северного флота. Экипажи были задействованы в миссии по обнаружению подводных лодок с воздуха. На некоторых территориях авиация сопровождалась британскими и норвежскими истребителями.

Два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Северного флота успешно выполнили полет в заданный район Северо-Восточной Атлантики. пресс-служба Северного флота

Оборонное ведомство уточнило, что российские самолеты поднялись в небо в Вологодской области. Они провели перелет над акваторией Норвежского моря в район выполнения задач. Экипажи сопровождались двумя истребителями-перехватчиками МиГ-31. Полет проходил при строгом соблюдении международных требований использования нейтрального воздушного пространства над водами Баренцева, Норвежского морей и Атлантики.

Россия перебрасывает в Белоруссию истребители Су-35С в рамках проверки сил реагирования.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости