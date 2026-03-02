Задержание пилота сбитого над Кувейтом истребителя ВВС США сняли на видео

Ранее Иран сбил несколько самолетов США на Ближнем Востоке.

Задержание пилота сбитого над территорией Кувейта истребителя F-15 американских Военно-воздушных сил сняли на видеозапись. Соответствующими данными поделились очевидцы в социальных сетях. Известно, что иностранный летчик лежал в открытом багажнике транспортного средства. Ранее, 2 марта министерство по обороне страны уведомило общественность о том, что несколько боевых самолетов из США потерпели крушение, но экипажи смогли выжить.

Ранее в социальных сетях распространились ролики с потерпевшим крушение истребителем F-15 американского производства и эвакуировавшимся пилотом. Средства иранской противовоздушной обороны сбили самолет неподалеку от Кувейта, по данным новостного агентства Tasnim.

В Иране объявили джихад США и Израилю после гибели Хаменеи.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости