В Иране объявили джихад США и Израилю после гибели Хаменеи

Аятолла Макарем Ширази призвал мусульман всего мира к священной войне против Вашингтона и Тель-Авива.

Один из наиболее авторитетных шиитских богословов, великий аятолла Макарем Ширази, объявил джихад (священную войну) против Соединенных Штатов и Израиля. Как сообщает агентство Tasnim, это заявление приводит агентство Tasnim в ответ на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате американо-израильской военной операции.

Народ Ирана и исламского мира жаждут мести за кровь невинного убиенного лидера революции… Религиозный долг всех мусульман мира — чтобы зло этих преступников было искоренено из мира. Макарем Ширази, иранский исламский богослов, великий аятолла

Богослов возложил ответственность за гибель Хаменеи на "высокомерное правительство" США и "зловредный сионистский режим" Израиля, назвав их главными виновниками трагедии иранского народа.

Военный политолог Александр Перенджиев в комментарии "Московскому комсомольцу" предположил, что объявление джихада фактически означает начало глобальной религиозной войны, которая выйдет далеко за пределы Ближнего Востока. По его мнению, это мобилизует не только граждан Ирана, но и всю мировую шиитскую умму. Эксперт допустил попытку устранения израильского руководства и возможные диверсии на территории США.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану и другим ключевым городам. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также несколько высокопоставленных военных. Иран в ответ нанес ракетные удары по американским базам в регионе.

Ранее Piter.TV сообщал, что ЦАХАЛ опубликовал кадры ударов ВВС по Тегерану и подтвердил ликвидацию командования КСИР.

Фото: pxhere.com