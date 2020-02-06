САР окружает подразделения Турции.

Сирийская армия взяла под полный контроль Саракиб в Идлибе. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на военный источник. По данным журналистов, САР полностью окружает три турецких наблюдательных пункта.

Ранее появились сведения о том, что боевики покинули данное местоположение. Им пришлось отступить благодаря атаке правительственных боевых сил. Напомним, что Саракиб является стратегически важной зоной. Объект располагается на пересечении трасс М4 и М5 (Латакия-Алеппо и Дамаск-Алеппо).

Ранее пленные: Турция оказывает поддержку террористам в боях у Алеппо.

Видео: YouTube/Al Jazeera English