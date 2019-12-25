Пленные: Турция оказывает поддержку террористам в боях у Алеппо

Двое боевиков рассказали о роли Турции в военном конфликте в Сирии.

Пленные заявили, что Турция оказывает поддержку террористам в боях в районе Алеппо. Об этом заявил один из боевиков по имени Махмуд ан-Наджим и позывным Абу Абдалла. Снабжение группировки "Джебхат ан-Нусра" идет из Турции и Саудовской Аравии. Эта террористическая организация является запрещенной на территории РФ.

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По словам бойца, ему предложили зарплату в сто долларов. Его родственников направили в лагерь для беженцев, где держат в заложниках. Пока он сотрудничает с террористами, его близких обещают оставить в безопасности.

Еще один боевик по имени Хусейн Абдель Азиз с позывным Абу Удей рассказал, что попал в плен у поста около района Рашидин-5 у Алеппо. Его отряд отступал к турецкому наблюдательному пункту. Он заявил, что эти люди набирали местных, которым платили. Так как семья Хусейна голодала, ему пришлось стать боевиком.

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Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

