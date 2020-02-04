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Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

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Во время поездки на Украину глава Турции обратился к почетному караулу.

Реджеп Тайип Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие. Владимир Зеленский встретил президента Турции около Мариинского дворца. Вместе они прошли к почетному караулу. Гость приветствовал военных словами "Слава Украине". В ответ они прокричали "Героям слава". В Twitter размещена видкозапсь с данным моментом. Ее опубликовал пользователь под ником Artyom.

Подобным приветствием политик отметился и в прошлый приезд на Украину. Эти же слова говорили канцлер Германии Ангела Меркель, а также глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее Piter.tv писал о том, что Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским.

Фото: Twitter/Artyom

Видео: YouTube/Факти ICTV

Теги: киев, реджеп тайип эрдоган, степан бандера
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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