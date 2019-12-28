Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским. Об этом политик заявил перед вылетом на Украину. Президент напомнил, что Анкара не считает законным воссоединения полуострова с РФ. Произошедшее в 2014 году страна считает аннексией.
Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины
прокомментировал спикер
Чиновники продолжат следить за положением крымских татар в регионе. В Кремле неоднократно заявляли, что в Крыму соблюдаются права всех народов.
Ранее Piter.tv писал о том, что США вновь потребовали от России вернуть Крым.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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