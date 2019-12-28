Об этом политик заявил перед вылетом на Украину.

Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским. Об этом политик заявил перед вылетом на Украину. Президент напомнил, что Анкара не считает законным воссоединения полуострова с РФ. Произошедшее в 2014 году страна считает аннексией.

Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины прокомментировал спикер

Чиновники продолжат следить за положением крымских татар в регионе. В Кремле неоднократно заявляли, что в Крыму соблюдаются права всех народов.

Ранее Piter.tv писал о том, что США вновь потребовали от России вернуть Крым.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

