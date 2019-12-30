  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:48
103
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

США вновь потребовала от России вернуть Крым

0 0

Также ПАСЕ призвала Москву "положить конец военному вмешательству на востоке Украины".

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что Вашингтон вновь требует вернуть Крым Украине. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Морган Ортагус в своем Twitter-аккаунте.

Помимо возвращения Крыма, Америка требует прекратить военное вмешательство на востоке Украины. Ранее с аналогичным заявлением выступила Парламентская ассамблея Совета Европы. В противном случае США будут продолжать вводить санкции против России.

"Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не докажет свою приверженность миру в Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма", 

—пишет Морган Ортагус.

Напомним, что Крым присоединился к России весной 2014 года.

Ранее мы сообщали о том, что Польша намерена получить от России компенсацию за ущерб во время Второй мировой войны.

Теги: крым, мировые новости, новости россии, санкции сша, сша, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Таиров Фахратдин
Сегодня 20:42

РОССИИ начхать на "небожителей" сша и их вассалов!

  
РОССИЯ - не колония сша, а ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА!..

Крым - субъект, составная часть Великой и Неделимой РОССИИ! Во-веки веков и вечно! 

ВИВАТ РОССИЯ! ВИВАТ ПУТИН!

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии