США вновь потребовала от России вернуть Крым

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что Вашингтон вновь требует вернуть Крым Украине. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Морган Ортагус в своем Twitter-аккаунте.
Помимо возвращения Крыма, Америка требует прекратить военное вмешательство на востоке Украины. Ранее с аналогичным заявлением выступила Парламентская ассамблея Совета Европы. В противном случае США будут продолжать вводить санкции против России.
"Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не докажет свою приверженность миру в Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма",
—пишет Морган Ортагус.
Напомним, что Крым присоединился к России весной 2014 года.
Ранее мы сообщали о том, что Польша намерена получить от России компенсацию за ущерб во время Второй мировой войны.
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РОССИИ начхать на "небожителей" сша и их вассалов!
РОССИЯ - не колония сша, а ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА!..
Крым - субъект, составная часть Великой и Неделимой РОССИИ! Во-веки веков и вечно!
ВИВАТ РОССИЯ! ВИВАТ ПУТИН!