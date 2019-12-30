США вновь потребовала от России вернуть Крым

Также ПАСЕ призвала Москву "положить конец военному вмешательству на востоке Украины".

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что Вашингтон вновь требует вернуть Крым Украине. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Морган Ортагус в своем Twitter-аккаунте.

Помимо возвращения Крыма, Америка требует прекратить военное вмешательство на востоке Украины. Ранее с аналогичным заявлением выступила Парламентская ассамблея Совета Европы. В противном случае США будут продолжать вводить санкции против России.

"Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не докажет свою приверженность миру в Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма", —пишет Морган Ортагус.

Напомним, что Крым присоединился к России весной 2014 года.

Ранее мы сообщали о том, что Польша намерена получить от России компенсацию за ущерб во время Второй мировой войны.