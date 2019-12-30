Замминистра иностранных дел Польши считает, что эта тема не имеет срока давности.

В пятницу, 31 января, стало известно, что Польша намерена получить от России компенсацию за ущерб во время Второй мировой войны. б этом заявил Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet.

Он отметил, что эта тема не имеет срока давности. Польша также намерена получить репарации касаются ущерба и от Германии. При этом Яблонский подчеркнул, что попытки прийти к соглашению с Москвой связаны с рядом трудностей.

Напомним, что Польша возлогает ответственность за начало войны на СССР. Ключевым "аргументом" служит пакт Молотова — Риббентропа.

Ранее мы сообщали о том, что Кремль ответил на слова Зеленского о сговоре СССР и нацистской Германии.