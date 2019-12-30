Кремль ответил на слова Зеленского о сговоре СССР и нацистской Германии

Пресс-секретарь президента России назвал их оскорбительными не только для россиян, но и для всех жителей СНГ.

В Кремле прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал их оскорбительными не только для россиян, но и для всех жителей СНГ. Об этом пишет РБК.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва категорически не согласна с позицией Киева, которая очень созвучна с позицией Польши в этом вопросе. Песков отметил, что это вряд ли сочетается с верой и убеждениями миллионов украинцев, которые так же, как и русские, с оружием в руках воевали с фашистами.

О том, что причиной Второй мировой войны стал сговор "тоталитарных режимов", Зеленский заявил во время визита в Польшу. Президент Украины также добавил, что жертвой действий берлина и Москвы стала Польша. Он уверен, что все это "позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста".

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Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News