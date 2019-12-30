Местная жительница не захотела смотреть в рейсе российский контент.

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса. На это пожаловалась активистка Ярина Черноуз в соцсети Facebook. Женщина рассказала, что любителем российского контента оказался водитель междугороднего транспорта.

В результате он согласился высадить Ярину вместе со спутницей посреди дороги. Он сделал это, "чтобы дальше смотреть в покое российское кино". До этого мужчина поинтересовался у пассажиров, стоит ли ему выключать сериал. Большинство из присутствующих промолчало, а одна из женщин назвала их убийцами, которые ездят на войну.

Позже компания, которая занимается перевозками прокомментировала инцидент. Руководство заявило, что шокировано поведением водителя. Они добавили, что на каждый рейс сотрудникам выдаются флешки с украинскими фильмами.

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