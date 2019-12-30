Он выступил перед дипломатами Польши.

Владимир Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны. Об этом президент Украины заявил во время рабочей поездки в Польшу. Слова лидера страны приводят журналисты телеканала Newsone.

Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов считает спикер

Эта деятельность позволила фашистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Политик напомнил, что государство не в одиночку заслуживает такого печального достижения. Однако сейчас Европа и мировое сообщество не имеют право молчать о событиях 1939 года, как это было тогда. Зеленский рассказал об украинцах, участвовавших в освобождении концлагеря "Освенцима". При этом он не упомянул о роли советской армии.

Ранее Piter.tv писал о том, что посольство РФ в Германии ответило на слова Качиньского о компенсациях.

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