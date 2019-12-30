Посольство РФ в Германии ответило на слова Качиньского о компенсациях

Заявление российского диппредставительства выложено на Facebook-аккаунте ведомства.

Российское посольство в Германии отреагировало на высказывание лидера правящей партии Польши Ярослава Качиньского, заявившего, что Германия и Россия обязаны вдвоем заплатить его стране компенсацию ущерба Второй мировой войны.

Дипломаты в соцсетях напомнили, что за освобождение Польши от нацизма РФ заплатила жизнями 600 тысяч бойцов Красной армии. Дипмиссия заявила, что именно благодаря им Польша в настоящее время существует как государство.

Сейчас, в день 75-летия освобождения красноармейцами узников Освенцима весь мир помнит о подвиге советского солдата и трагедии Холокоста.

Однако у польского руководства своя история, считают в посольстве.

Ранее лидер польской политической партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Германия и Россия обязаны заплатить Польше компенсацию ущерба, нанесенного за период Второй мировой войны. Однако он не считает, что его поколение людей дождется, что "Москва примет ответственность", поскольку у требований Польши нет срока давности, считает Качиньский.