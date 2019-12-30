Качиньский заявил об ответственности РФ в выплате Польше репараций

Польский политик дал интервью немецкой газете Bild. Вот его основные высказывания оттуда.

Лидер польской политической партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Германия и Россия обязаны заплатить Польше компенсацию ущерба, нанесенного за период Второй мировой войны. Однако он не считает, что его поколение людей дождется, что "Москва примет ответственность", поскольку у требований Польши нет срока давности, считает Качиньский.

Тема репараций со стороны Германии обсуждается в Польше с июля прошлого года.

Ранее мы сообщали о том, что в Польше заявили права на предметы искусства в России.

Видео: YouTube / Onet News, C.C.O.N