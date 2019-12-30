В Польше заявили права на предметы искусства в России

Варшава перечислила список произведений искусства в социальных сетях.

Варшава обвинила СССР в уничтожении и краже ряда произведений искусства. Заявление опубликовано в официальном Twitter министерство иностранных дел Польши.

В социальных сетях МИД государства написала, что в результате деятельности СССР пострадала польская культура. Польша заявила, что часть реквизированных произведений искусства до сих пор хранятся в России.

В их число вошли "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца и "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего.

В Польше неоднократно заявляли, что советские войска вошли на территорию их стран в качестве захватчика и не освободили, а поработили народ страны.