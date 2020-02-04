Анкара нанесла ответный контрудар по правительственной армии Сирии.

Турция заявила о гибели 76 сирийских солдат в ходе "нейтрализации" контрударов. Глава Минобороны страны заявил, что бойцы ответили на обстрел сил правительственной армии. Турция нанесла удары по 54 целям сил режима Асада. Об этом сообщили "РИА Новости".

По данным из различных источников, на текущий момент нейтрализованы 76 военных прокомментировали в ведомстве

глава Минобороны Хулуси Акар добавил, что Ранее Анкара предупреждала Москву об атаках в Идлибе. Несмотря на предоставленную Сирии информацию, военные все равно атаковали подразделения. В результате погибли пять турецких бойцов и трое местных жителей. Эрдоган продолжит принимать необходимые меры для урегулирования конфликта в районе Идлиба.

В российском центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что авиация Турции не нарушала воздушное пространство страны. Небо у Идлиба продолжают контролировать военные из РФ.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль ответил на обвинения Эрдогана в несоблюдении договоренностей по Сирии.

Видео: YouTube/Al Jazeera Arabic