Еще девять солдат ранено после столкновения с правительственной армией Сирии.

В Идлибе погибли 4 турецких военных, еще девять человек получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили журналисты телеканала NTV со ссылкой на представителей Минобороны страны.

Последствия для Анкары наступили после столкновения с правительственной армией Сирии. Чиновники рассказали, что стороны заранее были оповещены о дислокации бойцов из Анкары. Сирийским военным передали точные координаты. Несмотря на это бойцы правительственной армии нанесли по подразделениям артиллерийский удар.

Пресс-секретарь Эрдогана заметил, что кровь погибших солдат не останется не отомщенной. Об этом он написал в Twitter. Он добавил, что ответственные за это лица ответят. Известно, что после атаки турецкая сторона нанесла ответный удар.

Ранее Piter.tv писал о том, что Эрдоган выделит украинской армии 50 миллионов долларов.

Видео: YouTube/Al Jazeera English