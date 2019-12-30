Эрдоган выделит украинской армии 50 миллионов долларов

Президент Турции посетит Киев, где подпишет соглашение с Зеленским.

По информации "РИА Новостей", президент Турции Реджеп Эрдоган планирует посетить Киев для встречи Владимиром Зеленским. На встрече главы стран собираются подписать соглашение, согласно которому Турция выделит 50 миллионов долларов для нужд украинской армии. Деньги пойдут, в том числе, на закупку оружия.

Также стоит отметить, что предыдущие годы главы двух стран подписывали подобные соглашения на разные суммы.

Помимо этого пройдет восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня. В ходе встречи будут подписаны различные документы. Например, президенты обсудят область миграционного сотрудничества и взаимодействие между службами по ЧС.

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Видео: Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME