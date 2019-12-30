Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Российские военные перехватили дроны боевиков.

Как сообщает ТАСС, 1 февраля средства радиоэлектронной борьбы обнаружили группу беспилотников, направленных на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Боренкова российские военные перехватили управление дронами и вывели их из строя. Однако число беспилотников не уточняется.

Никто не пострадал, база работает в плановом режиме.

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Видео: CCTV Video News Agency