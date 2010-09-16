Истребители России и США столкнулись в небе над Идлибом

Предположительно, самолет США занимался разведкой местности.

В воздушном пространстве над Идлибом впервые с начала войны в Сирии столкнулись российские и американские истребители. Об этом сообщает издание "Военное дело".

По данным СМИ, предположительно, американский самолет совершал разведывательную операцию над южной частью сирийской провинции. Авторы публикации отметили, военные США давно покинули эту территорию, поэтому остается открытым вопрос, что американский самолет делал в этом регионе.

В настоящее время воздушное пространство над Идлибом контролируется армией России. Журналисты считают, что данные действия США носят провокационный характер.

Отмечается, что официальная информация о столкновении самолетов России и США отсутствует.

Ранее МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над Чукотским морем.

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