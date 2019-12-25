Пилоты не допустили нарушения государственной границы.

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над Чукотским морем. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

МиГ-31 поднялся в небо после опознавания воздушной цели. Позднее выяснилось, что над морем пролетал самолет-разведчик RC-135 Военно-воздушных сил (ВВС) США. Российский истребитель исключил нарушение государственной границы.

Напомним, что недавно МиГ-31 пролетел над Черным морем вместе с разведывательным самолетом RC-135 ВВС США.

Ранее мы сообщили, что Politico назвала возможные места встречи Байдена и Путина.

Фото: Минобороны РФ