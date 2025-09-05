Лодка с четырьмя людьми бесследно исчезла на Чукотке

На Чукотке организовали поиски четырех человек. Группа людей пропала на моторной лодке в районе села Усть-Белая, сообщил Telegram-канал "112".
Местная жительница обратилась за помощью в правоохранительные органы, когда ее мать и отчим Михаил вместе с двумя своими знакомыми отправились на озеро Красное. Однако спустя время родственники не вернулись домой и перестали выходить на связь.
Спасатели выяснили, что группа отдыхающих успела позвонить домой лишь один раз, после чего о них ничего не известно. В настоящее время добровольцы обследуют береговую линию, также к поискам планируют привлечь вертолет.
Озеро Красное, где, предположительно, плавали на лодке пропавшие, характеризуется сложными условиями из-за сильных ветров с Анадырского залива. Кроме того, у водоема неровное илистое дно и глубина более четырех метров. Все это осложняет поисковую операцию.
Ранее в Магаданской области во время сплава по рекам Иганджа и Армань пропала группа туристов.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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