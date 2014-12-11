Тургруппа из пяти человек пропала во время сплава по рекам в Магаданской области

Зарегистрированная группа не завершила маршрут вовремя.

На территории Магаданской области экстренные службы начали поиски группы туристов, которые пропали во время сплава по рекам Иганджа и Армань. Соответствующими данными с журналистами поделились представители прес-сслужбы ГУ МЧС по российскому региону. Известно, что речь идет о зарегистрированных путешественниках. Пятеро граждан совершали сплав, но в указанное время люди не вышли на связь и не завершили маршрут следования.

Уточним, что для проведения поисковых работ к месту предполагаемого маршрута пропавшей группы выдвинулись члены поисково-спасательного отряда и специалист беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Магаданской области. наземная группировка усилена экипажем вертолета Ми-8 от Хабаровского авиационно-спасательного центра. На борту будут также находиться сотрудниками поисково-спасательного отряда МЧС России.

Две 13-летние девочки пропали в Туве.

Фото и видео: ГУ МЧС России