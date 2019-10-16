Назван единственный регион со средней пенсией в 42 тысячи рублей

Соцфонд России предоставил статистику по пенсионным выплатам по стране.

Средний размер пенсионного обеспечения на российской территории в размере 42 тысяч рублей за март 2026 года зафиксирован только в одном регионе страны. Речь идет о Чукотском автономном округе. Это следует из данных статистики, которые изучил ТАСС. Только в одном субъекте, расположенном в стране, зафиксирован средний размер пенсии, размер которой составляет 42 015 рублей. Согласно статистическим данным от Социального фонда России, такую сумму получают пожилые жители с Чукотки. В других регионах государства средний размер пенсии не превышает 40 тысяч рублей.

Напомним, что в марте прошлого года граждане, проживающие в Чукотском автономном округе (АО), получали в среднем пенсию в размере 38,2 тысячи рублей. Таким образом, сумма за минувший год в регионе увеличилась на 3,7 тысячи рублей.

