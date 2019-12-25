Арестовано не менее восьми подозреваемых.

Турецкие силовики задержали приверженцев ИГ* в Стамбуле. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на заявление местного информационного агентства Аnаdоlu. На территории столицы страны прошла специальная операция по поимке нескольких боевиков. По меньшей мере представители закона задержали восемь подозреваемых. Антитеррористические рейды проведены в десяти районах города по 15 адресам. Все злоумышленники арестованы.

Напомним, что в начале мая турецкие силовики задержали в Стамбуле одного из лидером движения радикалов-исламистов. В местных СМИ появились данные о том, что пойманный мужчина являлся ближайшим сподвижником экс-руководителя группировки боевиков Абу Бакра аль-Багдади. Бывшего лидера террористов ликвидировали в 2019 году в сирийской провинции Идлиб.

* Исламское государство" (ИГ) — это террористическая организация, запрещенная на территории России.

Двое военных погибли в ходе нападения боевиков в Сирии.

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