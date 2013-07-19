В Идлибе также были ликвидированы два террориста.

Двое военных погибли в ходе нападения боевиков в Сирии. Такое заявление перед журналистами сделал российский контр-адмирал Александр Карпов. Он выступил в офисе Центра по примирению враждующих сторон. По информации от специалиста, местные террористы атаковали правительственные позиции в провинции Идлиб. Кроме жертв со стороны армии Башара Асада также были ликвидированы не менее двух боевиков.

В южной части Идлибской зоны деэскалации диверсионная группа боевиков совершила нападение на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики в районе населенного пункта Руайха провинции Идлиб. Александр Карпов, контр-адмирал РФ

Эксперт подчеркнул, что во время отражения атаки еще один военнослужащий сирийской стороны получил ранения. После того, как армия убила двух террористов, нападающие приняли решение отступить к населенном пункту Зигата.

ВКС России уничтожили около 200 боевиков в Сирии.

Фото: syria.mil.ru