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Двое военных погибли в ходе нападения боевиков в Сирии
Сегодня, 8:39
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lesjasap

Двое военных погибли в ходе нападения боевиков в Сирии

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В Идлибе также были ликвидированы два террориста.

Двое военных погибли в ходе нападения боевиков в Сирии. Такое заявление перед журналистами сделал российский контр-адмирал Александр Карпов. Он выступил в офисе Центра по примирению враждующих сторон. По информации от специалиста, местные террористы атаковали правительственные позиции в провинции Идлиб. Кроме жертв со стороны армии Башара Асада также были ликвидированы не менее двух боевиков.

В южной части Идлибской зоны деэскалации диверсионная группа боевиков совершила нападение на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики в районе населенного пункта Руайха провинции Идлиб.

Александр Карпов, контр-адмирал РФ

Эксперт подчеркнул, что во время отражения атаки еще один военнослужащий сирийской стороны получил ранения. После того, как армия убила двух террористов, нападающие приняли решение отступить к населенном пункту Зигата.

ВКС России уничтожили около 200 боевиков в Сирии.

Фото: syria.mil.ru

Теги: александр карпов, зигата, идлиб, минобороны
Категории: Мировые новости, Новости России, Новости Сирии, Тема дня, Лента новостей,

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