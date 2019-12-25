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ВКС России уничтожили около 200 боевиков в Сирии
Сегодня, 7:41
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lesjasap

ВКС России уничтожили около 200 боевиков в Сирии

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Александр Карпов рассказал об операции по уничтожению объектов террористов.

Воздушно-космические силы России уничтожили около 200 боевиков в Сирии. Такое заявление сделал во время брифинга контр-адмирал Александр Карпов, заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон. По информации от специалиста, удары нанесены в северо-восточном направлении от Пальмиры. Военные получили подтверждение того, что данные объекты принадлежат боевикам и установили их точное местоположение.

По поступившим данным, северо-восточнее Пальмиры боевики создали замаскированную базу, на которой велось формирование боевых групп для отправки и проведения терактов в различных регионах страны, а также изготовление самодельных взрывных устройств.

Александр Карпов, российский контр-адмирал

ВКС России ликвидировали два укрытия террористов, в которых находилось до 200 боевиков и 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметам. Там же находилось до 500 килограмм боеприпасов и деталей для создания взрывных устройств.

Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии.

Фото: Минобороны России

Теги: александр карпов, вкс россии, пальмира
Категории: Терроризм, Происшествия, Новости Сирии, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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