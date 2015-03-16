Александр Карпов сообщил о планах боевиков в Сирии, о которых узнали российские военные.

Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии. Об этом журналистам рассказали в Центре по примирению враждующих сторон на территории республики. Контр-адмирал Александр Карпов заявил, что провокации будут организованы сторонниками террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам", запрещенной на территории РФ. Предположительно, боевики намерены показать "нападение" на северо-востоке Сирии, в близи населенного пункта Китиан.

В России считают, что террористы инсценируют химическую атаку для того, чтобы обвинить в ней правительственные силы. Атака будет "произведена" против местного мирного населения.

Напомним, что 8 марта Александр Карпов говорил о том, что террористы устроят провокацию с использованием химического оружия в Сирии. В прошлый раз провокация должна была произойти около населенного пункта Кбана в районе Идлиба. Вооруженных конфликт в Сирии ведется с 2011 года. С 2014 года союзники США и Вашингтон начали интервенцию в страну. Они вторглись на территорию государства без приглашения правительства и одобрения этих действий со стороны ООН.

Российские военные прокомментировали переброску турецкой техники в Сирии.

Фото: Минобороны России