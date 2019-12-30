В США оценили опасность российских огнеметов

Россия скоро получит новое оружие, его уже боится США.

Американское издание объяснило, почему стоит бояться нового оружия РФ, сообщает "ПолитРоссия".

Так, к 75-летию обеды в ВОВ концерн "Техмаш" поставит Минобороны первую партию новейших тяжелых огнеметных систем ТОС-2. По мнению обозревателя Майкла Пека, это не совсем "огнеметы". На самом же деле такое оружие смешивает топливо и воздух в облаке, которое при детонации создает эффект массового поражения.

"Тяжелые огнеметы, использующие топливно-воздушные взрывчатые боеприпасы, уничтожат оборону противника одним залпом, а после в бой должны вступить танки и мотострелки, однако, уже некому будет оказать им сопротивление", — пояснил Майкл Пек.

К тому же такие установки выступают также в роли психологического оружия: последствия после его применения чудовищны. У противника, увидевшего выжженную землю, уничтоженные бункеры и тоннели, остается только один выход — бежать.

Ранее мы писали, что спикер парламента Эстонии уверен, что Тартуский договор еще действует.

Видео: Минобороны России