Спикер парламента Эстонии уверен, что Тартуский договор еще действует

Хенн Пыллуаас не согласен с тем, что Тартуский мирный договор —исторический документ.

По мнению спикера парламента Эстонии Тартуский мирный договор, подписанный в 1920 году, все еще действует. Об этом сообщили РИА Новости.

По его мнению, договор не содержит никаких сроков действия. Согласно международному праву, Тартуский мирный договор действует и в XXI веке. К тому же, соглашение о ненападении 1932 года и договор о базах 1939 года ссылаются на мирный договор.

Согласно документу, Россия стала первой страной, признавшей Эстонию независимым государством. Столицы стран установили границы: к Эстонии отошли часть Псковской губернии, территории на правобережье реки Нарва, но в 1944 году эти земли были возвращены Советскому Союзу.

Так, для Эстонии этот договор — основополагающий документ, подтверждающим суверенитет страны. Для России же — исторический документ без юридической силы.

Из-за расхождений во взглядах страны не могут установить новые границы. Так, в 2014 году был подписан и отправлен на ратификацию документ, в котором стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу. В январе 2020 года Эстония заявила, что не будет продолжать ратификацию договора о госгранице.

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