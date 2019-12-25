Более 30 российских военных осудили за попытку попасть в Сирию за взятку

Стоимость отправки в САР составляла от 20 до 40 тысяч рублей, в зависимости от воинского звания кандидата.

Более 30 военнослужащих в Сахалинской области привлекли к уголовной ответственности за то, что пытались за взятки попасть на войну в Сирию. Об этом пишет "Коммерсантъ". По данным издания, все денежные средства присвоил себе военный юрист Иван Жарков.

Стоимость отправки в Сирию составляла от 20 до 40 тысяч рублей, в зависимости от воинского звания кандидата. За эти деньги желающим гарантировали дополнительные выплаты, статус ветерана боевых действий, а также 15 суток к отпуску ежегодно.

Кандидаты в период с 2019 по 2020 го перечисляли деньги Жаркову на банковскую карту или передавали ему их наличными. Однако ни один из них так и не поехал воевать в САР.

Первым под следствием попал сам военный юрист. Ему предъявлены обвинения по статье УК РФ о мошенничестве. Жаркова приговорили к ограничению по военной службе на один год и шесть месяцев, а военных – к штрафам от 30 до 90 тысяч рублей за дачу взятки.

Известно, что ранее Жарков неоднократно уже был судим по аналогичным обвинениям. Его жертвами стали уже стали около десяти солдат и офицеров.

Ранее петербургского чиновника приговорили к условному сроку за покушение на получение взятки.

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