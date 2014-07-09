Петербургского чиновника приговорили к условному сроку за покушение на получение взятки

Посредники также получили условные сроки.

Прокуратура Центрального района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника отдела государственной регистрации прав и кадастрового учета Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Петербургу Артема Абрамяна, а также Юрия Усачева и Ольги Бохан. Они признаны судом виновными в посредничестве во взяточничестве, покушении на получение взятки в крупном размере, покушении на мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что Абрамян намеревался получить взятку в размере около миллиона рублей за регистрацию права собственности на 28 объектов недвижимости в Пушкине. Посредничество в получении денег ему оказывали Усачев и Бохан, которые в апреле 2019 года приняли от потерпевшего деньги. После получения взятки подсудимые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, куда ранее обратился потерпевший.

Суд приговорил Абрамяна к 5 годам лишения свободы, Усачева к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, Бохан – к 3 годам лишения свободы. Указанные наказания суд постановил считать условными с испытательными сроками. Также Абрамян не сможет 7 лет занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.

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Фото: Piter.tv