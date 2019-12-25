В России выявили рекордное за восемь лет число коррупционных преступлений

Каждая третья взятка не превышала 10 тыс. рублей.

В России выявлено рекордное за восемь лет число коррупционных преступлений. Об этом сообщается в сборнике Генеральной прокуратуры РФ "О состоянии преступности в России за январь-июль 2021 года".

Отмечается, за последние семь месяцев текущего года в России выявили 24,5 тыс. коррупционных преступлений, что на 16,5 процента больше, чем в прошлом году. По данным ведомства, примерно половина из них приходится на факты взяточничества. Уточняется, что каждая третья взятка не превышала десять тысяч рублей.

По данным Генеральной прокуратуры, размер ущерба от коррупции вырос за год на семь миллиардов рублей – с 32,4 до 39,4 млрд рублей. Кроме того, с 3,5 млрд до 9,9 млрд рублей выросла сумма возмещенного ущерба, погашенная россиянами добровольно.

Ранее бывший заместитель губернатора Владимирской области получила 8,5 года колонии общего режима за взятки. Следствие смогло доказать, что за вознаграждение осужденная оказывала содействие во время аукционов. Она получила деньги за то, что предприниматели победили в конкурсе на предоставление ремонта помещения, а также поставки оборудования и мебели. Осужденная отказалась признавать вину.

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