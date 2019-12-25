Экс-замгубернатора Владимирской области получила 8,5 года колонии общего режима за взятки

Также бывшая чиновница выплатит штраф в размере 8 млн рублей.

Бывший заместитель губернатора Владимирской области получила 8,5 года колонии общего режима за взятки. Решение вынес Ленинский районный суд города. Также экс-чиновница должна будет выплатить 8 млн рублей в качестве штрафа. Также женщина лишена права занимать государственные должности на срок 2 года и 6 месяцев. С нее взысканы в пользу государства полученные во время взяток 3 млн рублей. на данный момент приговор не вступил в законную силу.

Вынесен приговор в отношении директора департамента имущественных и земельных отношений администрации, обвиняемой в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, и в отношении О. и Л. за дачу взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах. пресс-служба суда

Следствие смогло доказать, что за вознаграждение фигурантка дела оказывала содействие во время аукционов. Она получила деньги за то, что предприниматели победили в конкурсе на предоставление ремонта помещения, а также поставки оборудования и мебели. Женщина отказалась признавать вину. В местных СМИ рассказали, что речь идет о Елене Мазанько. Обвиняемые в даче взятки полностью признали свою ответственность.

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Фото: Piter.tv