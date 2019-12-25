Россия оглушила пять турецких беспилотников

Это произошло над северной частью Сирии.

В небе над северной частью Сирии были обнаружены пять турецких беспилотников Bayraktar TB2, которым запрещены передвижения над этой территорией, согласно договору с Россией по Сирии. Об этом сообщает Avia.pro.

По данным портала, российские военные отреагировали на ситуацию очень быстро. Они применили средства радиоэлектронной борьбы, вследствие чего БПЛА Турции были оглушены. Об этом свидетельствуют переданные в эфир коды потери связи и нарушенной работы глобального позиционирования GPS.

Отмечается, что Турция использует беспилотники для корректировки ударов артиллерии по местоположению курдов и Сирийской арабской армии. Чаще всего БПЛА замечают и нейтрализуют именно над северной частью Сирии. Для этого используются российские средства РЭБ и сирийские ПВО.

По данным ряда СМИ, Россия планирует ввести бесполетную зону для иностранных воздушных аппаратов, чтобы обезопасить своих военных на этой территории.

Ранее израильский беспилотник атаковал нефтяной танкер Ирана.

Фото: avia.pro