Израильский беспилотник атаковал нефтяной танкер Ирана

Он смог обойти защитные комплексы РЭБ и ПВО.

Военные Израиля применили беспилотник для авиаудара по танкеру Ирана. Об этом сообщает агентство SANA. Согласно данным издания, удар был нанесен, несмотря на защиту российских комплексов ПВО и РЭБ.

Ранее российские войска развернули в Тартусе технику противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы для того, чтобы обезопасить путь иранских нефтяных танкеров в Сирию. По предварительным данным, военные Израиля использовали небольшой БПЛА, который смог обойти все степени защиты на небольшой высоте и атаковать судно.

В Минобороны Сирии выразили недоумение по поводу того, что системы защиты не подавили бортовое электронное оборудование беспилотника. Также заявлено, что пожар был потушен за несколько часов. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Ранее беспорядки с участием сотен палестинцев произошли на Западном берегу.

Фото: sana.sy