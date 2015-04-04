  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Израильский беспилотник атаковал нефтяной танкер Ирана
Сегодня, 11:48
131
phil_k

Израильский беспилотник атаковал нефтяной танкер Ирана

0 0

Он смог обойти защитные комплексы РЭБ и ПВО.

Военные Израиля применили беспилотник для авиаудара по танкеру Ирана. Об этом сообщает агентство SANA.  Согласно данным издания, удар был нанесен, несмотря на защиту российских комплексов ПВО и РЭБ.

Ранее российские войска развернули в Тартусе технику противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы для того, чтобы обезопасить путь иранских нефтяных танкеров в Сирию. По предварительным данным, военные Израиля использовали небольшой БПЛА, который смог обойти все степени защиты на небольшой высоте и атаковать судно.

В Минобороны Сирии выразили недоумение по поводу того, что системы защиты не подавили бортовое электронное оборудование беспилотника. Также заявлено, что пожар был потушен за несколько часов. О жертвах и пострадавших не сообщается. 

Ранее беспорядки с участием сотен палестинцев произошли на Западном берегу.

Фото: sana.sy

Теги: беспилотник, бпла, диверсия с использованием беспилотника, израиль, иран
Категории: Происшествия, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
елисеев евгений
Сегодня 12:06

Девyшки ищyт мyжчин для xоpошoго ceкcа, если хочешь тpаxнyть красивую малышку (без дeнег), то тебе сюда-----  http://srt.vg/hotelka
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии