СМИ: такая реакция Москвы стала для Иерусалима неожиданностью.

Российские боевые корабли защитили иранские танкеры от ударов Израиля. Об этом рассказали журналисты "Авиа.про". По информации от источника, флот РФ занимается обеспечением защиты прохода иностранных гражданских морских кораблей Тегерана, так как ранее на суда были совершены нападения. В израильской прессе упоминается, что данный шаг со стороны Москвы является для Иерусалима неожиданностью. Они заметили, что военные из ЦАХАЛ лишились возможности наносить удары по водным объектам Ирана.

Аналитики полагают, что совместные усилия Ирана и России направлены на координацию и безопасность транспортировки нефтяной продукции на территорию Сирии. При этом эксперты заметили, что еврейское государство предпочтет не конфликтовать с Москвой в регионе Средиземноморья. После начала защиты кораблями РФ иранских судов на данный момент Израиль не предпринимал попыток пресечь движение иранских судов в Сирию.

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