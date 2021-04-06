Eemslift Hendrika может перевернуться с топливом в воду.

СМИ: у берегов Норвегии потеряло ход судно из Нидерландов, перевозящее нефть и дизельное топливо. Об этом сообщили местные журналисты из телеграфного бюро. Известно, что речь идет о Eemslift Hendrika. На данный момент существует угроза его опрокидывания из-за крена. Еще в понедельник 5 апреля экипаж подал сигнал бедствия. Часть моряков была эвакуирована с судна, но полностью люди покинули танкер только сейчас.

Известно, что корабль расположен в 130 км от норвежского города Олесунна. Он дрейфует в южном направлении. Угол крена в ночь на вторник составлял от 45 до 50 градусов. На борту находится порядка 350 тонн нефти, 50 тонн дизельного топлива. Если судно опрокинется, груз может оказаться в море.

на мониторинг ситуации направлено судно береговой охраны Норвегии. Сейчас в акватории региона наблюдаются высокие волны и неблагоприятные метеоусловия. Погода может улучшиться не раньше утра 7 апреля.

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Видео: YouTube / Hovedredningssentralen Sør-Norge