В результате происшествия топливо по акватории не разлилось.

Танкер Балтийского флота столкнулся с сухогрузом в Суэцком заливе. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота. Инцидент зафиксирован около 08:03 по московскому времени 23 марта.

Морской сухогруз "Арк Роял", следующий под флагом Барбадоса в Суэцком заливе (средняя часть Красного моря), нарушил правила судоходства и допустил навал на кормовую часть танкера Балтийского флота "Кола". пресс-служба Балтийского флота РФ

В настоящее время известно, что пострадавших в результате столкновения судов нет. Разлива топлива не произошло. Капитан сухогруза признал ответственность в произошедшем. После этого "Кола" продолжила маршрут следования.

Фото: Piter.tv

