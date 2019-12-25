Center for Naval Analyses рассказал об возможной атаке на Балтийский флот, С-400 и пусковые установки.

Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области. Сведения размещены американской организацией Center for Naval Analyses. Эксперты уточнили, что в первую очередь целями Вашингтона будут четыре объекта. Речь идет о ликвидации пусковых установок России, которые способны переносить ядерное оружие, включая "Искандеры".

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Также ущерб должен быть нанесен по боевым кораблям и инфраструктуре Балтийского флота. В дополнение к этому американцы планируют ликвидировать зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и военные силы. В тексте документа объясняется, что основными факторами победы Североатлантического альянса, часть которого представлена в Польше, считаются "скорость и внезапность" нападения на российский регион. Аналитики беспокоятся о том, что силы артиллерии в городе Гусеве могут пресечь атаку и начать эффективный заградительный огонь против поляков еще до пересечения ими границы.

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