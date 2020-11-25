Александр Грушко объяснил, что Россия не уходит от контактов с военным альянсом.

В МИД России заявили, что Москва готова к диалогу с НАТО. Об этом заместитель министра внешнеполитического ведомства сообщил журналистам в Афинах. По словам Александра Грушко, Москва будет взаимодействовать с альянсом, если это поможет добиться улучшения безопасности на территории Европы. Спикер добавил, что пока что позитивной повестки с НАТО у РФ нет. Дипломат ответил на вопрос о том, есть ли в планах руководства МИД какие-либо контакты с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом.

Пока не рассматриваются. Еще раз скажу - позитивной повестки нет. Все решения приняты. А с точки зрения политики - НАТО объявила о политике сдерживания России, необходимости ей противостоять. Вот, собственно, и все Александр Грушко, замглавы МИД РФ

Грушко добавил, что Россия не уходит от разговоров с НАТО. Однако для этого дипломаты должны понимать, что результатом возможной коммуникации будут "пусть скромные", но направленные на реальное улучшение обстановки результаты.

Грушко рассказал о "скользком пути", на который встал Евросоюз.

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