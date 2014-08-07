Замглавы МИД России выступил перед журналистами в Греции.

Александр Грушко рассказал о "скользком пути", на который встал Евросоюз. Об этом заместитель главы внешнеполитического ведомства России рассказал в Афинах, во время встречи с русскоязычными журналистами. Дипломат уточнил, что имеет в виду создание ЕС "горизонтальных" санкционных механизмов, которые только формируют " колоссальную неопределенность" в отношениях с Москвой.

Евросоюз взялся с неуемной энергией создавать так называемые горизонтальные санкционные механизмы - химический, по правам человека, по киберпространству. Закладывается в евросоюзовском законодательстве возможность принятия оперативных решений в отношении конкретных фигурантов вот этих санкционных режимов Александр Грушко, замглавы МИД РФ

По словам эксперта, данная проблема фиксируется не только в отношениях между ЕС и Россией, но и в общем для мировой торговли.

ЕС согласовал принципы для сертификатов о вакцинации от COVID-19.

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